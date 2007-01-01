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Настоящее фото товара Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание
14 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 1Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 2Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 3Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 4Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 5Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 6Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 7Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание - фото 8

Стул барный Роббин, светло-серый полулён, черные веревки, черное основание

Артикул: CH-088-438
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес6.94 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-серый
  • Обивкаполулен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки1110 мм
  • Вес упаковки15.653 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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