Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина535 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес6.94 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, светло-серый
- Обивкаполулен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки1110 мм
- Вес упаковки15.653 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет