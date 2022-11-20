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Полукресло Ува S золотой/ белый - фото 1Полукресло Ува S золотой/ белый - фото 2Полукресло Ува S золотой/ белый - фото 3

Полукресло Ува S золотой/ белый

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Стул барный Ува L, коричневый/ шоколад

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветзолотой, белый

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