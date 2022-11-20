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Стул Fabricius, белый

Артикул: CH-053-382
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Cтул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Cтул Fabricius станет не только украшением вашей кухни, но и идеальным местом для отдыха и работы. Он будет радовать вас своей красотой и функциональностью на протяжении многих лет.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаШенилл
  • Каркасбук

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