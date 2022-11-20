Характеристики товара
Описание
Cтул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Cтул Fabricius станет не только украшением вашей кухни, но и идеальным местом для отдыха и работы. Он будет радовать вас своей красотой и функциональностью на протяжении многих лет.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина490 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветбелый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия