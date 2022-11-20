Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Полубарный стул Fabricius идеально подчеркнет дизайнерское решение в оформлении барной стойки.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина10 мм
- Высота1010 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес490 кг
- ОбивкаШенилл
- Каркасбук
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия