Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Окава белый / миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Окава белый / миланский орех
11 оценок
9 290
Товар в корзине. Перейти
Окава белый / миланский орех - фото 1Окава белый / миланский орех - фото 2Окава белый / миланский орех - фото 3Окава белый / миланский орех - фото 4Окава белый / миланский орех - фото 5Окава белый / миланский орех - фото 6Окава белый / миланский орех - фото 7Окава белый / миланский орех - фото 8Окава белый / миланский орех - фото 9

Окава белый / миланский орех

Артикул: CH-081-734
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив бука; Материал сиденья - массив бука; Материал обивки - массив бука; Ширина - 44; Глубина - 50; Высота - 85; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4 кг
  • Материалмассив бука
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбелый, орех
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, черная экокожа

81
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29046
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

26
В наличии 102 шт.
Фотография товара Стул Амэндо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амэндо, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стул Амэндо

41
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89045
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стул Ronen с подлокотниками, зеленый велюр

5
Фотография товара Стул Gem розовый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem розовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem розовый, черный

9
Настоящее фото товара Стул Elis Square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square, серый

8
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Phaeton Square, синий

6
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, коричневый, экокожа, каркас металл золото , произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул мягкий, коричневый, экокожа, каркас металл золото

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл, белый

10
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

95
Фотография товара Кресло Ричи тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ричи тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло Ричи тедди белый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Kraus, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, серый шенилл

14
Фотография товара Кресло Cloud, экокожа, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud, экокожа, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
61 790
Оптовая цена

Кресло Cloud, экокожа, кремовый

15
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло Ken, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
18 4908
20 090 ₽

Кресло Ken, темно-серый, велюр

6
Хит
Фотография товара Кресло Egg chair, велюр Velutto 63, металлическая опора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg chair, велюр Velutto 63, металлическая опора, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Egg chair, велюр Velutto 63, металлическая опора

9
Фотография товара Кресло Brida графитовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Кресло Brida графитовое

39
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

12
В наличии 28 шт.
Фотография товара Кресло Corona Premier от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Corona Premier, произведённого компанией ChiedoCover
от62 490
Оптовая цена

Кресло Corona Premier

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Дэгни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Дэгни

90
Фотография товара Стул Asti, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asti, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Asti, серый

60
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

64
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99015
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа коричневый

26
В наличии 25 шт.В пути 68 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа

69
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, кожзам Oregon 06, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, кожзам Oregon 06, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 2904
8 590 ₽

Стул Mix, кожзам Oregon 06, ножки бук морилка светлый орех

15
Фотография товара Стул Митч от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Митч

10
Настоящее фото товара Стул мягкий, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул мягкий, металл, черный, серый

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул L1, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул L1, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
11 4905
11 990 ₽Оптовая цена

Стул L1, темный ясень, марсель латте

15
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-зеленый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный светло-зеленый / черный

11

Товар в корзине

Окава белый / миланский орех
Окава белый / миланский орех
9 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Полукресло Шарри, велюр, Velutto 33, бук, морилка черная

10
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

95
Фотография товара Кресло Ричи тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ричи тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло Ричи тедди белый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло Kraus, серый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kraus, серый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Kraus, серый шенилл

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности