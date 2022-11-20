Товар в корзине. Перейти
Стул Fabricius серый, коричневый - фото 1Стул Fabricius серый, коричневый - фото 2Стул Fabricius серый, коричневый - фото 3

Стул Fabricius серый, коричневый

Артикул: CH-053-486
6 оценокХит продаж
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Описание

Cтул Fabricius изготовлен из массива бука. Дугообразная спинка плавно переходит в подлокотники, что позволяет удобно расположить руки. Стул имеет мягкое сиденье, обеспечивающее комфорт во время использования.
Cтул Fabricius станет не только украшением вашей кухни, но и идеальным местом для отдыха и работы. Он будет радовать вас своей красотой и функциональностью на протяжении многих лет.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветкоричневый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

127
Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стул Такер, светло-серый деревянный

49
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

73
Распродажа
Стул Версаль велюр серыйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99030
14 190 ₽Оптовая цена

Стул Версаль велюр серый

83
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул обеденный Olav бежевый x2Настоящее фото товара Стул обеденный Olav бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98034
29 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Olav бежевый x2

46
В наличии 44 шт.
Стул Laki, велюр синийНастоящее фото товара Стул Laki, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стул Laki, велюр синий

5
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11
Распродажа
Стул Тиффани, велюр, серыйНастоящее фото товара Стул Тиффани, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99036
13 990 ₽

Стул Тиффани, велюр, серый

10
Стул барный Крин, серый, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Крин, серый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул барный Крин, серый, цвет основания хром

14
Стул с подлокотниками Кози ткань букле темно-серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Кози ткань букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Кози ткань букле темно-серый

8
В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99034
70 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Атланта

41
В наличии 25 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 7909
16 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см

36
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см

39
В наличии 13 шт.
Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2штНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт

43
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон американский орех нью, произведённого компанией ChiedoCover
от89 890
Оптовая цена

Cтол Орхус 180 см массив дуба, тон американский орех нью

39
В наличии 16 шт.
Распродажа
Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69016
16 226 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Эльпатия 130 дуб рошелье / черный матовый

50
В наличии 6 шт.
Распродажа
Журнальный стол Бернард крем с золотой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от21 9908
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард крем с золотой патиной

34
В наличии 3 шт.
Стол детский регулируемый Kids table 1 БелыйНастоящее фото товара Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена

Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый

5
В наличии 118 шт.
Распродажа
Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика серый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 99012
89 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Канкун раскладной 140-180*90 керамика серый

13
В наличии 1 шт.
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковыйНастоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Стул Челси белый / бежевыйНастоящее фото товара Стул Челси белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39020
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси белый / бежевый

48
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Seda 1 black / gold / blackНастоящее фото товара Стул Seda 1 black / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79012
9 890 ₽Оптовая цена

Стул Seda 1 black / gold / black

46
Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металлНастоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Стул Kvadro, черныйНастоящее фото товара Стул Kvadro, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Kvadro, черный

35
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Ханна велюр серыйНастоящее фото товара Стул Ханна велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Ханна велюр серый

15
В наличии 24 шт.
Стул Corn шоколадный, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Corn шоколадный, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Corn шоколадный, велюр, черный каркас

8
Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Некст темный тауп, велюр без пальчиковый, черный каркас

11
В наличии 101 шт.
Стул пластиковый Monna, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Monna, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Monna, белый

6
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/БежевыйНастоящее фото товара Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19016
11 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый

8
В наличии 4 шт.
NewРаспродажа
Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожаНастоящее фото товара Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99021
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Балла, темно-серый, коричневая экокожа

9
В наличии 31 шт.

Товар в корзине

Стул Fabricius серый, коричневый
Стул Fabricius серый, коричневый
от 27 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99034
70 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Атланта

41
В наличии 25 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 7909
16 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см

36
В наличии 9 шт.
Распродажа
Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 смНастоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 76 см

39
В наличии 13 шт.
Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2штНастоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango белый мрамор с чёрными ножками, 2шт

43
В наличии 11 шт.