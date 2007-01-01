Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойкой обивкой. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа