Характеристики товара
Описание
Стул складывается в плоскость толщиной 5 cm лёгким движением руки без использования инструментов. Небольшой наклон сиденья стула позволяет комфортно сидеть даже без упора ногами о пол. Эти стулья можно легко взять с собой на пикник в багажник автомобиля. Чаепитие на балконе не означает загромождение пространства – стулья легко собрать, когда гости ушли. Стулья компактно встанут у большого садового стола. Складные предметы это также идеальное решение для использования в качестве гостевых стульев дома. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина390 мм
- Глубина460 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес2,6 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки55 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки3 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет