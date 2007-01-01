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Стул Опус Оракулум

Артикул: CH-015-898
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул складывается в плоскость толщиной 5 cm лёгким движением руки без использования инструментов. Небольшой наклон сиденья стула позволяет комфортно сидеть даже без упора ногами о пол. Эти стулья можно легко взять с собой на пикник в багажник автомобиля. Чаепитие на балконе не означает загромождение пространства – стулья легко собрать, когда гости ушли. Стулья компактно встанут у большого садового стола. Складные предметы это также идеальное решение для использования в качестве гостевых стульев дома. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в собранном виде. Пиковая нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес2,6 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки55 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки3 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул Опус Оракулум
Стул Опус Оракулум
от 3 690
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