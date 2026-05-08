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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам
38 оценок
3 63010
4 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам - фото 1Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам - фото 2Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам - фото 3Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам - фото 4
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Стул Хит 20мм, складной, золото, серо-розовый кожзам

Артикул: CH-013-053
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Производство - Россия

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Особенностью модели является складная конструкция, что позволяет легко убирать и хранить стулья, освобождая пространство после мероприятия. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветсерый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

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