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Настоящее фото товара Стул Джокер коричневый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джокер коричневый, складной
40 оценок
1 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Джокер коричневый, складной - фото 1Стул Джокер коричневый, складной - фото 2Стул Джокер коричневый, складной - фото 3

Стул Джокер коричневый, складной

Артикул: CH-014-352
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Вес упаковки26.70 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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