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Настоящее фото товара Стул Харди, голубой, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Харди, голубой, орех американский
5 оценок
17 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Харди, голубой, орех американский - фото 1Стул Харди, голубой, орех американский - фото 2Стул Харди, голубой, орех американский - фото 3Стул Харди, голубой, орех американский - фото 4Стул Харди, голубой, орех американский - фото 5Стул Харди, голубой, орех американский - фото 6

Стул Харди, голубой, орех американский

Артикул: CH-088-572
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Харди — стильный и эргономичный предмет мебели, выполненный по прочной гнутоклеёной технологии. Каркас облицован натуральным шпоном дуба, что придаёт изделию выразительный древесный рисунок и долговечность. Мягкое сиденье с качественной обивкой из износостойкой ткани обеспечивает комфорт при длительном использовании. Благодаря современному дизайну стул гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, офиса или зоны отдыха в ресторане и кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки420 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалдуб, ткань, шпон
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, орех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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