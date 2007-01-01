Характеристики товара
Описание
Стул Харди — стильный и эргономичный предмет мебели, выполненный по прочной гнутоклеёной технологии. Каркас облицован натуральным шпоном дуба, что придаёт изделию выразительный древесный рисунок и долговечность. Мягкое сиденье с качественной обивкой из износостойкой ткани обеспечивает комфорт при длительном использовании. Благодаря современному дизайну стул гармонично впишется в интерьер кухни, гостиной, офиса или зоны отдыха в ресторане и кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки420 мм
- Вес6.5 кг
- Материалдуб, ткань, шпон
- Материал сиденьяткань
- Цветголубой, орех
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки895 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет