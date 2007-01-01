Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кухонный Shift, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Shift, бежевый, черный
5 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Стул кухонный Shift, бежевый, черный - фото 1

Стул кухонный Shift, бежевый, черный

Артикул: CH-082-086
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота с учетом спинки (см): 85 / Высота сидения (см): 47 / Глубина (см): 58 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Цвет: бежевый / Ширина (см): 44

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

41
Фотография товара Стул Прима 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прима 2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Прима 2

38
Фотография товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Амиата орех / ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул деревянный Амиата орех / ваниль

49
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром

11
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас

5
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стул Kalipso белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kalipso белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Kalipso белый, золотой

11
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стул Bruno светло-серый, искусственный мех

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Ruse, каркас черный, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse, каркас черный, светло-бежевый

14
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, красный

15
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, красный

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от132 5908
144 090 ₽Оптовая цена

Стеллаж 36

48
Фотография товара Диван Десвилль, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серо-синий

85
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул полубарный Флорео букле светло-серый

9
В наличии 5 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Диван Риззо, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, бежевый, 1600

5
Фотография товара Кресло Papa Bear с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Papa Bear с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
от131 090
Оптовая цена

Кресло Papa Bear с оттоманкой

50
Распродажа
Фотография товара Скамья Bergamo светло-серый, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Bergamo светло-серый, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69069
30 790 ₽Оптовая цена

Скамья Bergamo светло-серый, букле

9
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Solna, белый, лакированный мдф, длина до 130 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Solna, белый, лакированный мдф, длина до 130 см, произведённого компанией ChiedoCover
45 090
Оптовая цена

Стол раздвижной Solna, белый, лакированный мдф, длина до 130 см

35
Фотография товара Диван Макадо угловой венге, beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Макадо угловой венге, beige, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Макадо угловой венге, beige

42
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), зеленый

8
Фотография товара Диван Noook 1, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Noook 1, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от243 090
Оптовая цена

Диван Noook 1, серый

9

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

26
В наличии 25 шт.В пути 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, пудра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, пудра, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29015
7 390 ₽

Стул Kongsberg, пудра

10
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол серо-голубой

26
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий

14
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул DILL MOMO молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DILL MOMO молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул DILL MOMO молочный

10
В наличии 117 шт.
Настоящее фото товара Стул Tranquil Synchrony серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Tranquil Synchrony серый

15
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Лайт пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Лайт пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 39016
3 990 ₽

Стул Наполеон Лайт пластиковый, белый

8
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Noa желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Noa желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Noa желтый

26
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул Elevo, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elevo, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Elevo, велюр, серый

26
В наличии 7 шт.В пути 36 шт.
New
Фотография товара Деревянный стул Фабиано шоколад / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Фабиано шоколад / орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Деревянный стул Фабиано шоколад / орех

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул кухонный Shift, бежевый, черный
Стул кухонный Shift, бежевый, черный
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от132 5908
144 090 ₽Оптовая цена

Стеллаж 36

48
Фотография товара Диван Десвилль, серо-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, серо-синий

85
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул полубарный Флорео букле светло-серый

9
В наличии 5 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Диван Риззо, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Риззо, бежевый, 1600

5

Акции для вас

Новость от 01.02.2024 Под любой кошелек - Деревянные стулья в наличии
Под любой кошелек - Деревянные стулья в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.11.2018 Выставка HoReCa Don
Выставка HoReCa Don

"Индустрия гостеприимства" приглашает гостей 14-16 ноября

Новость от 24.05.2022 Легендарный стул в любом цвете
Легендарный стул в любом цвете

Перейдите, чтобы узнать подробности