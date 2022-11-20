Товар в корзине. Перейти
Диван hares velvet, denim - фото 1Диван hares velvet, denim - фото 2Диван hares velvet, denim - фото 3Диван hares velvet, denim - фото 4

Диван hares velvet, denim

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Варди, антрацит
Диван Варди, антрацит
Следующий Диван Варди, синий
Диван Варди, антрацит

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина890 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес50 кг
  • Материалдерево, рогожка
  • Цветсиний, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
8

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
11

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
12

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
15

Диван Джаз

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
4

Диван угловой Бостон

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
3

Диван Бостон

Настоящее фото товара Диван Глория, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
9

Диван Глория

Настоящее фото товара Диван Нео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
7

Диван Нео

Тахта СолоНастоящее фото товара Тахта Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
15

Тахта Соло

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван лофт Гленден, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена
8

Диван лофт Гленден

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
17

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Диван Бриджит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бриджит, зеленый

Диван современный Прага, бежевыйНастоящее фото товара Диван современный Прага, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
Оптовая цена
3

Диван современный Прага, бежевый

Диван Меркурий, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Меркурий, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
17

Диван Меркурий, 2х местный

Диван Квинс Угловой вельвет, венге redНастоящее фото товара Диван Квинс Угловой вельвет, венге red, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
15

Диван Квинс Угловой вельвет, венге red

Кушетка Parint текстиль, сосна blackНастоящее фото товара Кушетка Parint текстиль, сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Кушетка Parint текстиль, сосна black

Другие товары из разделадиваны для дома
Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
6

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
12

Диван 3-местный Chester (Честер)