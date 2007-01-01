Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Avella, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Avella, темно-серый
9 оценок
28 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Avella, темно-серый - фото 1Стул Avella, темно-серый - фото 2Стул Avella, темно-серый - фото 3Стул Avella, темно-серый - фото 4Стул Avella, темно-серый - фото 5Стул Avella, темно-серый - фото 6
NEW

Стул Avella, темно-серый

Артикул: CH-083-258
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Avella очаровывает оригинальным дизайном. Детальная архитектура приковывает внимание. Предмет хочется рассматривать, блуждая взглядом по плавным линиям, изгибам. Эргономичное мягкое сиденье словно «подвисло» в воздухе в окружении «снежных вершин». Поэтому конфигурация смотрится легко и воздушно, несмотря на солидный характер.Сочетает долю строгости и непринужденности. Захочется ли вам погрузиться в чтение или в долгую беседу в хорошей компании — стул обеспечит вам комфортную поддержку. Обнимающая спинка дает удобство кресла, создает ощущение защищенности, камерности. Стул Avella станет идеальным партнером обеденного, рабочего стола, бьюти-зоны или дополнительным местом посадки в гостиной, спальне, прихожей, бизнес-локации.Состав настила каркаса: пенополиуретан, синтепон, спанбонд. Состав настила сидения: фанерное основание, высокоэластичный пенополиуретан, синтепон.Лицевой чехол - несъемный.На нижних торцах опор – пластиковые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Цветтемно-серый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне

320
Фотография товара Стул Eames W черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Eames W черный

39
Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99022
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra белый

26
В наличии 118 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый

38
Фотография товара Стул В-630 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул В-630 , произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул В-630

87
Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Фотография товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, черный велюр, цвет основания черный

6
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стул Кишбер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, черный

12
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, серый

12
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, экокожа, коричневый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890

Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная

10
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59033
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
В пути 44 шт.
Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Вэнити, бежевый, 1600

14
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68
Настоящее фото товара Плетеный диван Акома, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Плетеный диван Акома, латте

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Версаль велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Версаль велюр черный

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Диван Tuske, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, зеленый

82
Фотография товара Зеркало напольное Virtuos, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Зеркало напольное Virtuos, белый

49
Фотография товара Диван Кин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Диван Кин, бежевый

68
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), белый

7

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Свеннборг, синяя ткань, черный каркас

9
Фотография товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Asp, капучино, велюр, черный каркас

5
В пути 30 шт.
Фотография товара Стул Кэрол хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Кэрол хаки

26
В наличии 76 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, серый

12
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /белый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /белый, бежевый

5
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул DILL MOMO черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DILL MOMO черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул DILL MOMO черный

8
Фотография товара Стул Cadence Serene от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cadence Serene, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Cadence Serene

12
Фотография товара Стул обеденный Nordo, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Nordo, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул обеденный Nordo, бежевый

26
В наличии 74 шт.
Фотография товара Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стул Твигги шенилл бежевый, каркас бежево-серый

5
В наличии 6 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Harmony, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стул кухонный Harmony, темно-бежевый, черный

9

Товар в корзине

Стул Avella, темно-серый
Стул Avella, темно-серый
28 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890

Диван Black, велюр Connect 99, ножки бук морилка черная

10
Распродажа
Фотография товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 59033
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
В пути 44 шт.
Фотография товара Диван Вэнити, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вэнити, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
78 690

Диван Вэнити, бежевый, 1600

14
Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68

Акции для вас

Новость от 04.03.2024 Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья
Стильное решение - Тренд 2024 - экостулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2023 Новинка - стул Дон
Новинка - стул Дон

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.12.2022 Уютные кресла для вашего интерьера
Уютные кресла для вашего интерьера

Перейдите, чтобы узнать подробности