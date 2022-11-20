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Стул Karl темно-синий, коричневый

Артикул: CH-053-456
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Karl выполнен из массива дерева, что придает ему элегантный вид и прочность. Он идеально подойдет как для кухни, так и для гостиной в качестве стула для чтения или рабочего места. Стул имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветсиний, коричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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