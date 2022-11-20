Характеристики товара
Описание
Стул Karl выполнен из массива дерева, что придает ему элегантный вид и прочность. Он идеально подойдет как для кухни, так и для гостиной в качестве стула для чтения или рабочего места. Стул имеет удобную изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечат комфорт во время пользования. Благодаря сдержанному дизайну, стул Karl станет прекрасным дополнением к любому интерьеру.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветсиний, коричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия