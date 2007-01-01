Характеристики товара
Описание
Стул ГЕММА светло-серый
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет