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Настоящее фото товара Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас
52 оценки
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 1Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 2Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 3Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 4Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 5Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас - фото 6

Стул Гемма, светло-серый Конфетти велюр/ черный каркас

Артикул: CH-026-655
52 оценки
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул ГЕММА светло-серый

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.

Ножки стула - металл черного цвета.

Номинальная нагрузка на стул 120 кг

Упакован - 2 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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