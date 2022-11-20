Фотография Диван угловой JIMI, горчичный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван угловой JIMI, горчичный

4.9
Оптовая цена
129 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван угловой JIMI, горчичный
Диван угловой JIMI, горчичный
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Диван угловой JIMI, горчичный

4.9
129990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1860 мм
  • Высота470 мм
  • Глубина810 мм
  • Цветжелтый

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