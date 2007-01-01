Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки
15 оценок
13 990
Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 1Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 2Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 3Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 4Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 5Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 6Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки - фото 7
Стул обеденный Ayla, бежево-зеленый, кремовые ножки

Артикул: CH-081-547
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Ayla выполнен в современном стиле с лаконичными формами и элегантными линиями. Металлические ножки придают модели лёгкость, а полукруглая спинка добавляет мягкости силуэту, обеспечивая не только удобство, но и изящный внешний вид. Обивка из ткани букле отличается приятной текстурой и трендовой фактурой. Этот материал устойчив к износу, хорошо держит форму и создаёт уютный, тактильно комфортный эффект. Наполнитель сиденья из поролона обеспечивает мягкую посадку, делая использование стула особенно комфортным даже при длительном сидении. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует прочность и долговечность. Металлические ножки обеспечивают устойчивость, а подпятники защищают напольное покрытие от царапин. Ayla станет отличным выбором для дома, подойдёт для обеденной зоны или кухни, а также органично впишется в интерьер гостиной, ресторана или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, зеленый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки350 мм
  • Вес упаковки13.75 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики1130
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

