Характеристики товара
Описание
RACE SW — это кресло современного дизайна имеет все преимущества, чтобы обеспечить оптимальный комфорт во время работы.
Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.
Модель устойчива и мобильна. Специальная ручка, расположенная под сиденьем, позволяет регулировать высоту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.
Комплектация:
Монолитное сиденье из высококачественный итальянского пластика, механизм подъёма без функции качания, четырехлучье алюминиевое Fire (D 670 мм), газлифт хром «Класс 3», максимальная нагрузка 120 кг.
Кресло доступно для заказа в 8 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота730/860 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья410/530 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет