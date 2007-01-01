Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Классо, черный/ткань бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Классо, черный/ткань бежевая
7 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Классо, черный/ткань бежевая - фото 1Стул Классо, черный/ткань бежевая - фото 2Стул Классо, черный/ткань бежевая - фото 3Стул Классо, черный/ткань бежевая - фото 4
Новинка

Стул Классо, черный/ткань бежевая

Артикул: CH-088-646
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул для кухни и дома Классо в черном цвете с обивкой микробукле бежевого оттенка. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично дополняет современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Тедди 666, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Тедди 666, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Тедди 666, морилка белая

48
Фотография товара Обеденный стул Мэри, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Мэри, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Обеденный стул Мэри, зеленый

40
Распродажа
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89024
12 890 ₽Оптовая цена

Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак

91
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/красный

5
Настоящее фото товара Стул Save, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Save, черный велюр

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 324, каркас бук под лак

6
Фотография товара Стул Gem серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem серый, черный

10
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус

6
В наличии 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр серый, ножки бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр серый, ножки бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр серый, ножки бук, под лак

11
Фотография товара Стул Малли, бежевый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, бежевый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, бежевый, белые ножки

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр

9
Фотография товара Кресло Cloud D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D100, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Кресло Cloud D100

6
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная

9
Настоящее фото товара Кресло Энигма, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 890

Кресло Энигма, раскладное, бежевый

12
В пути 231 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Темно-коричневый

14
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 09036
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

38
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, бирюзовый

15
Фотография товара Кресло Visit CF-101, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Visit CF-101, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло Visit CF-101, бежевый

5
Фотография товара Кресло Корсика, экокожа, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Корсика, экокожа, бук, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Корсика, экокожа, бук

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79030
8 190 ₽

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Велутто 33, ножки металл

41
Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар кросс конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Мобиус Бар кросс конус, серый

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар скуар

15
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фисташковый

6
Настоящее фото товара Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Стул кухонный Блисс, серый, светло-серый, черный

8
В наличии 14 шт.В пути 1689 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, бирюзово-оранжевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, бирюзово-оранжевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, бирюзово-оранжевый, белый

7
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр, ножки металл, оранжево-голубой, белый

14
Фотография товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр

14
Фотография товара Стул складной Стрим Люкс, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим Люкс, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 990

Стул складной Стрим Люкс, темно-серый

15
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стул Классо, черный/ткань бежевая
Стул Классо, черный/ткань бежевая
7 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр

9
Фотография товара Кресло Cloud D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D100, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Кресло Cloud D100

6
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, мятный, серебро

5
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, кожзам Нитро Дарк Грин, ножки бук морилка черная

9

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности