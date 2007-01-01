Характеристики товара
Описание
Благодаря эргономичному дизайну, увеличенному мягкому сиденью и металлическому каркасу складной стул является компактным, прочным и универсальным в использовании. Он может быть использован в различных местах, таких как: офисы, малогабаритные квартиры, зоны отдыха, конференц-залы, кафе и рестораны, спортивные мероприятия, выставки и ярмарки, залы ожидания, учебные аудитории, выездные мероприятия и пр.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина405 мм
- Глубина500 мм
- Высота820 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1045 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Вес упаковки5.46 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет