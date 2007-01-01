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Настоящее фото товара Стул Классо, черный/ткань белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Классо, черный/ткань белая
7 оценок
7 690
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Стул Классо, черный/ткань белая - фото 1Стул Классо, черный/ткань белая - фото 2Стул Классо, черный/ткань белая - фото 3Стул Классо, черный/ткань белая - фото 4

Стул Классо, черный/ткань белая

Артикул: CH-088-651
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул для кухни и дома Классо в черном цвете с обивкой микробукле оттенка капучино. Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при ежедневном использовании. Прочная конструкция гарантирует надежность и устойчивость, а мягкая износостойкая обивка придает аккуратный внешний вид и гармонично дополняет современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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