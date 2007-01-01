Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Киркл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Киркл, серый
6 оценок
13 790
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Киркл, серый - фото 1Стул компьютерный Киркл, серый - фото 2Стул компьютерный Киркл, серый - фото 3Стул компьютерный Киркл, серый - фото 4Стул компьютерный Киркл, серый - фото 5

Стул компьютерный Киркл, серый

Артикул: CH-079-994
6 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул компьютерный Cadence
Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Reus сетка white
Фотография товара Стул Reus сетка white от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисный стул Киркл — практичное и современное решение для учебных и конференц-залов и зон ожидания. Он сочетает мобильность, эргономику и лёгкость хранения, благодаря складному механизму и роликам. База выполнена из прочного алюминия, обеспечивая устойчивость при минимальном весе. Спинка из дышащей сетки поддерживает комфорт даже при длительном использовании, а мягкое тканевое сиденье делает посадку особенно удобной. Пластиковые подлокотники повышают комфорт и не мешают при складывании. Стул легко перемещается, быстро убирается и компактно хранится, что делает Киркл отличным выбором для гибких и динамичных пространств. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Распродажа
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6903
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

26
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр синий

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Уно офисный, сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Уно офисный, сильвер

10
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, желтый

5
В наличии 99 шт.
Фотография товара Обеденный стул Параде, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Параде, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Обеденный стул Параде, коричневый

8
Фотография товара Стул Капри 28 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 28, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул Капри 28

10
Распродажа
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 5903
13 990 ₽

Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый

11
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, винный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан СН, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 8903
10 190 ₽

Стул полубарный Логан СН, велюр, черный

15
В наличии 45 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло дизайнерское Коди, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Коди, графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Кресло дизайнерское Коди, графит

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, оранжевый

7
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, бежевый, белый

6
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Brown

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, розовый, белый, велюр

9
Фотография товара Кресло Сивас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сивас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Сивас

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН бордовый

75
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Марс полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Марс полубарный

12
Распродажа
Фотография товара Стул Колин NEW, вельвет, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин NEW, вельвет, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 2903
10 590 ₽Оптовая цена

Стул Колин NEW, вельвет, серый

26
В наличии 125 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood

13
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar cross square, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar cross square

9
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
20 4907
21 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, темный ясень, марсель латте

7
Настоящее фото товара Стул кухонный Bliss, серый, светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Стул кухонный Bliss, серый, светло-серый, черный

8
В наличии 14 шт.В пути 1479 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, зеленый, черный, велюр

14
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 01, ножки бук морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 01, ножки бук морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велютто 01, ножки бук морилка белая

7
Новинка
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 9903
8 190 ₽

Стул Логан СН, велюр, серый

7
В наличии 48 шт.В пути 48 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Киркл, серый
Стул компьютерный Киркл, серый
13 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло дизайнерское Коди, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Коди, графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 990

Кресло дизайнерское Коди, графит

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, оранжевый

7

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности