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Настоящее фото товара Стул компьютерный Киркл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Киркл, черный
5 оценок
12 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул компьютерный Киркл, черный

Артикул: CH-079-993
5 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисный стул Киркл — практичное и современное решение для учебных и конференц-залов и зон ожидания. Он сочетает мобильность, эргономику и лёгкость хранения, благодаря складному механизму и роликам. База выполнена из прочного алюминия, обеспечивая устойчивость при минимальном весе. Спинка из дышащей сетки поддерживает комфорт даже при длительном использовании, а мягкое тканевое сиденье делает посадку особенно удобной. Пластиковые подлокотники повышают комфорт и не мешают при складывании. Стул легко перемещается, быстро убирается и компактно хранится, что делает Киркл отличным выбором для гибких и динамичных пространств. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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