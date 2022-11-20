Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки.
Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер.
ОБИВКА
Выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА.
Стул с каркасом SHT-S95-1 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
Сиденье обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. . Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Именно под этот каркас Вы можете выбрать любую модель сидения Sheffilton в нашем конструкторе.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Вес5,42 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямикровелюр
- Страна изготовленияРоссия