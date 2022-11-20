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Стул Скалабрини, тихий океан

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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки.
Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер.

ОБИВКА

Выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА.

Стул с каркасом SHT-S95-1 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
Сиденье обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. . Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 38 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 15х15 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 150 кг.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!

Именно под этот каркас Вы можете выбрать любую модель сидения Sheffilton в нашем конструкторе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес5,42 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Страна изготовленияРоссия

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