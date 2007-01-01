Характеристики товара
Описание
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН заключен в королевской форме сидения и оригинальной отстрочке спинки. Прострочка вдоль спинки придает изделию классический и стильный вид. Насыщенная расцветка микровелюра внесет колорит в интерьер.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Стул с каркасом SHT-S95-1 обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.Сиденье обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. . Обратите внимание на детали, мягкое сидение и широкая, дугообразная спинка отвечают за вашу эргономичную посадку. Располагайтесь с книгой или чашкой чая – сидение обеспечит должный комфорт.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Ножки каркаса выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Верхняя крестовина каркаса с приварными фланцами выполнена из квадратной трубы 20х20 мм. Каркас не разборный и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 200 кг.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА! Именно под этот каркас Вы можете выбрать любую модель сидения Sheffilton в нашем конструкторе.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ: Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Высота810 мм
- Вес5,42 кг
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет