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Стул Safir, гобелен Бессарабия, светлый орех - фото 1Стул Safir, гобелен Бессарабия, светлый орех - фото 2Стул Safir, гобелен Бессарабия, светлый орех - фото 3

Стул Safir, гобелен Бессарабия, светлый орех

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

материал-гобелен Бессарабия

цвет каркаса-светлый орех

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5,2 кг
  • Материал каркасадерево

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