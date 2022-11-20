Характеристики товара
Описание
материал-гобелен Бессарабия
цвет каркаса-светлый орех
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина510 мм
- Вес5,2 кг
- Материал каркасадерево
материал-гобелен Бессарабия
цвет каркаса-светлый орех
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Кресло игровое TopChairs Diablo синее
Светильник подвесной KH01150
Стул Eames, печворк синий
Стол Фин 140 Черный, стекло/ Черный каркас
Стул Венера велюр шампань
Люстра Альтос, золото