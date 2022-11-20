Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Высота до сиденья560 мм
- Ширина640 мм
- Глубина620 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес12 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкрасный
- Размер упаковки50/50/50 см
- Страна изготовленияКитай
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