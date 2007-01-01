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Настоящее фото товара Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная
99 оценок
7 4907
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 1Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 2Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 3Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 4Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 5Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 6Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная - фото 7Стул Kongsberg лайт, велюр - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Конгсберг , Босна 02, морилка черная

Артикул: CH-025-661
99 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал ножекдерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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