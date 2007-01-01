Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Light LB— это удобное и функциональное решение для офисной работы с современным дизайном. Кресло оснащено высокой спинкой, обеспечивающим вентиляцию и комфорт. Сиденье выполнено из качественной ткани, обеспечивающей комфортную посадку. Пластиковые подлокотники добавляют удобства в использовании. Механизм качания Топган обеспечивает регулировку угла наклона и фиксацию в удобном положении. Это кресло станет удобным и практичным решением для современного офиса. Максимальная нагрузка — 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина680 мм
- Высота810/880 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья450/540 мм
- Вес8.5 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет