Настоящее фото товара Стул компьютерный Max, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Max, серый
9 990
Стул компьютерный Max, серый - фото 1Стул компьютерный Max, серый - фото 2Стул компьютерный Max, серый - фото 3Стул компьютерный Max, серый - фото 4Стул компьютерный Max, серый - фото 5

Стул компьютерный Max, серый

Артикул: CH-080-006
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1155/1325 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Удобное, большое, недорогое, эргономичное кресло для персонала. Регулируемый подголовник Не монолитный пластиковый каркас. Сиденье из армированной сетки (черного цвета) повышенной износостойкости, в основании поролон плотностью 40 кг/м.куб, Широкое сиденье Спинка из армированной сетки повышенной износостойкости Встроенная поясничная поддержка Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, с регулировкой усилия качания. Роликовые колеса с прорезиненными вставками (для сохранения напольных покрытий). Нейлоновая база в цвет пластика Максимальная нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470/580 мм
  • Вес9.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

