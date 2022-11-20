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Стул Алдис катания вайт / белый матовый

Артикул: CH-035-425
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес6.8 кг
  • Объем0.26 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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