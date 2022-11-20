Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина610 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Обивкарогожка MONTREAL 36
- Материалметалл, ткань
- Цветбронза, бордовый
- Страна изготовленияРоссия
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