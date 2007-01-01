Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Пенелопа зеленый + коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Пенелопа зеленый + коричневый
26 оценок
8 09066
23 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 1Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 2Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 3Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 4Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 5Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 6
Распродажа

Стул Пенелопа зеленый + коричневый

Артикул: CH-004-278
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Пенелопа серый + розовый
Фотография товара Стул Пенелопа серый + розовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Пенелопа синий + желтый
Фотография товара Стул Пенелопа синий + желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Мягкий стул Шарли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шарли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мягкий стул Шарли

59
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех

88
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 58010
3 950 ₽

Стул Хит 20мм складной, рогожка Левис 78, каркас черный

13
Фотография товара Стул Osvald, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Osvald, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул Osvald, белый велюр

12
Фотография товара Стул Кефманду, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кефманду, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Кефманду, бежевый

11
В наличии 155 шт.
Фотография товара Стул обеденный Виолет, бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Виолет, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
29 090

Стул обеденный Виолет, бежевый, орех

8
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА 4 НОЖКАХ), серый

7
Фотография товара Стул Тумулт, винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, винный, произведённого компанией ChiedoCover
2 407

Стул Тумулт, винный

12
В наличии 114 шт.
Настоящее фото товара Обеденный стул Диара, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Обеденный стул Диара

14
Фотография товара Стул Олис, велюр Велютто 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр Велютто 27, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Олис, велюр Велютто 27

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
68 390

Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный

7
В пути 588 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89031
9 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Эльфи

14
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, черный/керамика бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол Салфи, черный/керамика бежевая

11
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, розовый

15
  • серый
  • розовый
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный круглый MAGIC 600, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол журнальный круглый MAGIC 600

7
Фотография товара Стол раскладной Мару 120-180*80*76, керамика, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Мару 120-180*80*76, керамика, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Стол раскладной Мару 120-180*80*76, керамика, антрацит

13
  • серый, черный
  • белый, светло-коричневый
  • светлое дерево , светло-коричневый
  • бежевый, коричневый
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стойка Барная Шираз, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Барная Шираз, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стойка Барная Шираз, лдсп

12
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Грант 900, даркстоун, черный муар

5
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Double 220V White, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Double 220V White

8
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, лавант, белый муар

13

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Граф 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Граф 2, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Граф 2

61
  • серый
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

56
Фотография товара Стул Halmar K440, серый/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K440, серый/синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стул Halmar K440, серый/синий

98
Фотография товара Стул «Априори С», бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул «Априори С», бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул «Априори С», бежевый

53
  • Стул «Априори С» (ид 128)
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Стул Шамбери, кремовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, кремовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Шамбери, кремовая экокожа

49
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Kora, зеленый,черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, зеленый,черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, зеленый,черный каркас

97
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Maya Bar 75, белый

9
  • белый
  • зеленый
  • бежевый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 4905
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/бежевый

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от46 09021
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 орех со стульями Франк ПМ орех/гусиная лапка

6
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Дубаи, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дубаи, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Стул Дубаи, бежевый

9
В наличии 139 шт.

Товар в корзине

Стул Пенелопа зеленый + коричневый
Стул Пенелопа зеленый + коричневый
от 8 090
23 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
68 390

Стол обеденный Вирти, раскладной, дуб артизан, черный

7
В пути 588 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89031
9 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Эльфи

14
Новинка
Фотография товара Стол Салфи, черный/керамика бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Салфи, черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол Салфи, черный/керамика бежевая

11
  • бежевый, черный
  • белый, черный
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, розовый

15
  • серый
  • розовый
В наличии 3 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности