Товар в корзине. Перейти
Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 1Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 2Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 3Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 4Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 5Стул Пенелопа зеленый + коричневый - фото 6

Стул Пенелопа зеленый + коричневый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Пенелопа серый + розовый
Стул Пенелопа серый + розовый
Следующий Стул Пенелопа синий + желтый
Стул Пенелопа серый + розовый

Характеристики товара

Описание

Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 74*60*63

Вес брутто: 20 кг.

Объем: 0,27 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки20 кг

Похожие товары

Стул Пенелопа синий + желтыйНастоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69050
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Пенелопа синий + желтый

В наличии 100 шт.
Стул Брайан бежевыйНастоящее фото товара Стул Брайан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
433Хит

Стул Брайан бежевый

В наличии 90 шт.
Стул Брайан темно-серыйНастоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Брайан темно-серый

В наличии 31 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 30 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

В наличии 100 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 74 шт.
Кресло Кристи синееНастоящее фото товара Кресло Кристи синее, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99044
15 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Кристи синее

В наличии 60 шт.
Кресло Шелфорд светло-розовоеНастоящее фото товара Кресло Шелфорд светло-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49056
29 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Шелфорд светло-розовое

В наличии 35 шт.
Кресло Шелфорд травяноеНастоящее фото товара Кресло Шелфорд травяное, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99051
29 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло Шелфорд травяное

В наличии 29 шт.
Кресло Шелфорд синееНастоящее фото товара Кресло Шелфорд синее, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29060
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Шелфорд синее

В наличии 41 шт.
Другие товары из разделадругие
Кресло Декстер охраНастоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99057
29 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Декстер охра

В наличии 37 шт.
Кресло Декстер травянойНастоящее фото товара Кресло Декстер травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89055
23 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло Декстер травяной

В наличии 63 шт.
Стул обеденный TOR серый x4Настоящее фото товара Стул обеденный TOR серый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от35 19015
40 990 ₽Оптовая цена
11

Стул обеденный TOR серый x4

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49034
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

С этим товаром покупают
Стол Eames DSW, круглый, D 80смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
13

Стол Eames DSW, круглый, D 80см

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, квадратныйНастоящее фото товара Стол Oslo, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99039
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Oslo, квадратный

Стол Oslo, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
11

Стол Oslo, прямоугольный

В наличии 11 шт.
Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 85 шт.
Стол Eames DSW, прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Eames DSW, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99051
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, прямоугольный

В наличии 66 шт.
Защитная маска для лица белаяНастоящее фото товара Защитная маска для лица белая, произведённого компанией ChiedoCover
от45
7

Защитная маска для лица белая

Стол Восток №1Настоящее фото товара Стол Восток №1, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена
9

Стол Восток №1

Столешница Дуолит, квадрат 60x60Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 60x60, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
6

Столешница Дуолит, квадрат 60x60

Столешница Дуолит, квадрат 68x68Настоящее фото товара Столешница Дуолит, квадрат 68x68, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
10

Столешница Дуолит, квадрат 68x68