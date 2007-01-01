Характеристики товара
Описание
Стул Lainr в обивке из мягкого букле в оттенке бордовый меланж сочетает в себе оригинальность и комфорт. Его необычная форма со скругленной спинкой и округлым сиденьем подчеркивает дизайнерский подход и привносит визуальное разнообразие в обстановку. Удобная округлая спинка поддерживает спину, а мягкий поролоновый наполнитель обеспечивает комфорт даже при длительном сидении. Каркас из прочного дерева рассчитан на нагрузку до 150 кг, а устойчивые ножки обеспечивают надежную опору. Тактильно приятная обивка и продуманные пропорции делают модель особенно уютной. Стул идеально подходит для использования в гостиной, спальне, детской или кухонной зоне, становясь стильным и функциональным элементом интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Высота посадочного места 510 мм
- Вес10.5 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасадерево
- Допустимая нагрузка150
- Цветбордовый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Вес упаковки24.90 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет