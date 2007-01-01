Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lainr бордовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lainr бордовый меланж
34 990
Артикул: CH-080-587
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Lainr в обивке из мягкого букле в оттенке бордовый меланж сочетает в себе оригинальность и комфорт. Его необычная форма со скругленной спинкой и округлым сиденьем подчеркивает дизайнерский подход и привносит визуальное разнообразие в обстановку. Удобная округлая спинка поддерживает спину, а мягкий поролоновый наполнитель обеспечивает комфорт даже при длительном сидении. Каркас из прочного дерева рассчитан на нагрузку до 150 кг, а устойчивые ножки обеспечивают надежную опору. Тактильно приятная обивка и продуманные пропорции делают модель особенно уютной. Стул идеально подходит для использования в гостиной, спальне, детской или кухонной зоне, становясь стильным и функциональным элементом интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Вес упаковки24.90 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
