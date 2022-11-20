Характеристики товара
Описание
Стул Лари / МК2 выполнен из стальной трубы квадратного сечения 20х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Стул имеет мягкую основу и может быть обшиты любой тканью на выбор заказчика. Все стулья серии МК2 оснащены пластиковыми подпятниками. Стул штабелируется.
Материал ножек: сталь
Высота: 820 мм
Глубина: 540 мм
Ширина: 590 мм
Высота до сиденья: 480 мм
Вес брутто: 9 кг
Габариты упаковки 700х560х750 мм
Материал: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия