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Настоящее фото товара Стул Лофи, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофи, букле, светло-серый
26 оценок
13 690
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Стул Лофи, букле, светло-серый - фото 1Стул Лофи, букле, светло-серый - фото 2Стул Лофи, букле, светло-серый - фото 3Стул Лофи, букле, светло-серый - фото 4Стул Лофи, букле, светло-серый - фото 5

Стул Лофи, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-907
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стул Лофи в мягкой обивке имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Широкое сиденье и компактная спинка обеспечат долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из плотного материала букле, который обладает мягкостью и долговечностью.

Крепкий материал ножек черного цвета выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1060 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки9.1 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Габариты упаковки для логистики770
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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