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Настоящее фото товара Диван Мерис, шенилл Диво 13, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Мерис, шенилл Диво 13
12 оценок
29 59035
44 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Мерис, шенилл Диво 13 - фото 1Диван Мерис, шенилл Диво 13 - фото 2Диван Мерис, шенилл Диво 13 - фото 3Диван Мерис, шенилл Диво 13 - фото 4Диван Мерис, шенилл Диво 13 - фото 5
Хит

Диван Мерис, шенилл Диво 13

Артикул: CH-087-868
12 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Мерис - элегантная модель, в которой сочетается дизайн, комфорт и практичность. Четкие линии и сбалансированные пропорции придают дивану стильный и аккуратный внешний вид, благодаря чему он гармонично вписывается как в современные интерьеры, так и в более классические пространства.

Преимущества:

- компактный размер
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и гостиничных холлов

Диван можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой цвет обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Каркас диванаДерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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