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Стул обеденный Oscar Ткань Латте - фото 1Стул обеденный Oscar Ткань Латте - фото 2Стул обеденный Oscar Ткань Латте - фото 3

Стул обеденный Oscar Ткань Латте

Артикул: CH-052-403
6 оценок
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Стул обеденный Oscar Ткань Серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота750/810 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья440/500 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, коричневый

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