Характеристики товара
Описание
Материал: массив сосны
Каркас: сталь
Размеры: 45х45х75 см
Высота сиденья: 43 см
Материал: массив сосны
Каркас: сталь
Размеры: 45х45х75 см
Высота сиденья: 43 см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
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