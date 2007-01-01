Характеристики товара
Описание
Стул Лофт Филлах – стильное решение для современных пространств.
Современный стул с геометрическим дизайном станет эффектным дополнением ресторанов, кафе и отелей. Сочетание натурального дерева и металлического каркаса создает баланс между уютом и индустриальным стилем.
Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – просторное деревянное сиденье и необычная спинка
✔ Повышенная устойчивость – трапециевидная конструкция металлического каркаса
✔ Современный дизайн – контраст светлого дерева и матового черного металла
✔ Практичность – легко очищается и сохраняет презентабельный вид
Этот стул – не просто мебель, а инструмент создания атмосферы. Его запоминающийся дизайн подчеркнет стиль вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материал сиденьямассив, сосна
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет