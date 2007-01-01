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Настоящее фото товара Стул Лофт Филлах, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт Филлах
74 оценки
8 590
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Реальное изображение товара 5 Стул Лофт Филлах производства ChiedoCover
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Стул Лофт Филлах

Артикул: CH-004-617
74 оценки
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт Филлах – стильное решение для современных пространств.

Современный стул с геометрическим дизайном станет эффектным дополнением ресторанов, кафе и отелей. Сочетание натурального дерева и металлического каркаса создает баланс между уютом и индустриальным стилем.

Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – просторное деревянное сиденье и необычная спинка
✔ Повышенная устойчивость – трапециевидная конструкция металлического каркаса
✔ Современный дизайн – контраст светлого дерева и матового черного металла
✔ Практичность – легко очищается и сохраняет презентабельный вид

Этот стул – не просто мебель, а инструмент создания атмосферы. Его запоминающийся дизайн подчеркнет стиль вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Лофт Филлах - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Лофт Филлах - каркас в цвете Темный орехТемный орех
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