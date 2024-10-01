Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото - фото 1Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото - фото 2Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото - фото 3Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото - фото 4Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото - фото 5

Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото

Артикул: CH-066-738
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mark, черный
Фотография товара Стул барный Mark, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Оскар велюр шампань
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Опоры стульев - нержавеющая сталь с напылением нитрида титана - под "золото"
Материал стульев - велюр Ginger.
GINGER — притягательный как бархат, практичный как флок.
Плотно прилегающие друг к другу вертикально расположенные ворсинки создают абсолютную иллюзию флоковой поверхности. Реальная износостойкость - 100 000 циклов по тесту Мартиндейла, достигающаяся высокой плотностью более толстых, густых ворсинок лицевого слоя.
Для достижения идеально ровной поверхности ткань проходит двухэтапную финишную стрижку ворса.
Коллекция Ginger дублируется новым, высокотехнологичным полотном Tiger skin, совмещающим в себе свойства армирующего слоя, предотвращающего деформацию и мягкой замшевой фактуры (результат горячего мокрого крашения) для придания ткани объема.
Упаковка - качественная,коробка из 5-слойного картона.

Каждый стул упакован индивидуально

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья630 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес10 кг
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Matrix, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Matrix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Стул Matrix, красный

122
В наличии 83 шт.
Фотография товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 25-2 полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул КАПРИ 25-2 полубарный

47
Фотография товара Стул Daiquiri, розовый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Daiquiri, розовый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Daiquiri, розовый/ белый каркас

73
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Tulip белый, с черной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip белый, с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Tulip белый, с черной подушкой

48
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar, белый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Halmar, белый/ дуб медовый

92
Фотография товара Стул Diego simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Diego simple, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Diego simple

92
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул Джайпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от52 690
Оптовая цена

Стул Джайпур

47
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли белый / синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли белый / синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4906
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / синий

45
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Аркул, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Аркул, серый

13
Фотография товара Стул обеденный Feston, вращающийся, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Feston, вращающийся, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена

Стул обеденный Feston, вращающийся, желтый

9
В наличии 34 шт.В пути 64 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монтен 90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монтен 90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стол Монтен 90, белый

8
Фотография товара Стол ВОЯЖ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Стол ВОЯЖ, 1600x800

45
Фотография товара Стол Кристиано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена

Стол Кристиано

36
Распродажа
Фотография товара Стол Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49011
17 290 ₽

Стол Рольф

46
Фотография товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол раскладной Колон Лофт 120(160)х75х75 25 мм бетон, матовый черный

6
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Стол обеденный Айташ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Айташ, произведённого компанией ChiedoCover
от120 290
Оптовая цена

Стол обеденный Айташ

174
Фотография товара Стол Oslo, прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Oslo, прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Oslo, прямоугольный

35
Фотография товара Стол Нарвик дуб, тон Береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нарвик дуб, тон Береза, произведённого компанией ChiedoCover
от80 290
Оптовая цена

Стол Нарвик дуб, тон Береза

35
Фотография товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Стол круглый KENNER Берлин-100, столешница стекло белое матовое

32

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

49
Распродажа
Фотография товара Стул Брайан бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брайан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49017
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Брайан бежевый

94
В наличии 144 шт.В пути 65 шт.
Фотография товара Стул Tom, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tom, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Tom, латте

59
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, черный

38
Фотография товара Стул Lilu, бежевый, бежевый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lilu, бежевый, бежевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Lilu, бежевый, бежевый каркас

61
Фотография товара Стул Бэнбу, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бэнбу, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Бэнбу, серый

60
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, белый

75
В наличии 30 шт.
Фотография товара Cтул Моно, кремовый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Моно, кремовый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Cтул Моно, кремовый букле

11
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул полубарный Hans, белый, каркас бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Hans, белый, каркас бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена

Стул полубарный Hans, белый, каркас бежевый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул BREEZE BLUVEL BEIGE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BREEZE BLUVEL BEIGE, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул BREEZE BLUVEL BEIGE

14
В наличии 38 шт.

Товар в корзине

Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото
Дизайнерский стул Cosmos, графит, золото
18 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Монтен 90, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монтен 90, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стол Монтен 90, белый

8
Фотография товара Стол ВОЯЖ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Стол ВОЯЖ, 1600x800

45
Фотография товара Стол Кристиано от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кристиано, произведённого компанией ChiedoCover
от363 690
Оптовая цена

Стол Кристиано

36
Распродажа
Фотография товара Стол Рольф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49011
17 290 ₽

Стол Рольф

46