Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Дорожка для стола
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Подстолье из нержавеющей стали 1275ЕМ
Диван-кушетка Рекамье
Стол Лофт 15
Складной двухъярусный банкетный стол
Блюдо овальное без полей 310*220 мм Royal White 6, 24
Стеновая панель Вулкано, термоясень
Потолочный светильник Dallas №1
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый