Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина сидушки, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|400
|400
|750
|40
|массив сосны
|8,7
|5290
|400
|400
|600
|40
|массив сосны
|8,4
|4990
|350
|350
|750
|40
|массив сосны
|7,7
|4490
|350
|350
|600
|40
|массив сосны
|7,4
|4190
|400
|400
|750
|40
|массив дуба
|9,9
|8290
|400
|400
|600
|40
|массив дуба
|9,6
|7890
|350
|350
|750
|40
|массив дуба
|8,6
|6790
|350
|350
|600
|40
|массив дуба
|8,3
|6490
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