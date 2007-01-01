Характеристики товара
Описание
Стул Лофт 3 – стильное и функциональное решение для интерьера.
Современный стул в индустриальном стиле станет идеальным выбором для баров, ресторанов и кафе. Сочетание натурального дерева и металлического каркаса создает лаконичный и функциональный образ.
Преимущества:
✔ Эргономичный комфорт – удобное деревянное сиденье с оптимальной высотой
✔ Повышенная устойчивость – прочный металлический каркас
✔ Современный дизайн – сочетание теплого дерева и матового металла
✔ Практичность – легко очищается и сохраняет презентабельный вид
Этот стул – не просто мебель, а важный элемент создания атмосферы вашего заведения. Его универсальный дизайн дополнит любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет