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Стул Лофт-3

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина сидушки, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
400 400 750 40 массив сосны 8,7 5290
400 400 600 40 массив сосны 8,4 4990
350 350 750 40 массив сосны 7,7 4490
350 350 600 40 массив сосны 7,4 4190
400 400 750 40 массив дуба 9,9 8290
400 400 600 40 массив дуба 9,6 7890
350 350 750 40 массив дуба 8,6 6790
350 350 600 40 массив дуба 8,3 6490

Варианты покрытия

Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Лофт-3 - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Варианты каркаса

Стул Лофт-3 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Лофт-3 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Лофт-3 - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Лофт-3 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Лофт-3 - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Лофт-3 - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Лофт-3 - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Лофт-3 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Лофт-3 - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Лофт-3 - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Выполненные заказы

Столик барный БМА24, венге, стул лофт 3
Столик барный БМА24, венге, стул лофт 3Столик барный БМА24, венге, стул лофт 3Столик барный БМА24, венге, стул лофт 3Столик барный БМА24, венге, стул лофт 3
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