Характеристики товара
Описание
Стул Лоуран выполнен в современном минималистичном стиле, где каждая деталь продумана для эстетики и удобства. Спинка состоит из вертикальных реек,которые создают ощущение лёгкости и визуальной воздушности, а также обеспечивают хорошую вентиляцию. Эргономичный изгиб сиденья в зоне спины способствует комфортной посадке и поддерживает естественное положение тела.
Тонкие, но устойчивые ножки подчёркивают современный силуэт модели, делая её
визуально лёгкой и элегантной. Универсальный серый цвет позволяет гармонично
вписать стул в любой интерьер. Мягкая подушка из ткани делает посадку
особенно удобной. Материал приятен на ощупь, устойчив к повседневному
использованию и сохраняет аккуратный внешний вид.
Подушка обеспечивает дополнительную мягкость и повышает комфорт даже при длительном сидении.
Сиденье и спинка изготовлены из прочного пластика — износостойкого, лёгкого и
неприхотливого в уходе материала, который устойчив к влаге и механическим
воздействиям. Металлические ножки обеспечивают высокую прочность и
устойчивость конструкции, выдерживая большие нагрузки до 150 кг. На ножках предусмотрены специальные накладки, защищающие напольное покрытие от повреждений и предотвращающие скольжение.
Стул не требует сборки и полностью готов к эксплуатации. Его прочная и продуманная конструкция делает его
удобным решением как для дома, так и для коммерческого использования.
Благодаря современному дизайну и нейтральному цвету стул Лоуран идеально подойдёт для кухни, гостиной, сада, террасы, кафе или ресторана. Это стильное
и функциональное решение для комфортного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина508 мм
- Глубина505 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья4650 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки14.40 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Габариты упаковки для логистики570
- Изделия стопируютсяНет