Стул Лоуран с подушкой, черный
10 оценок
8 990
Артикул: CH-085-053
Основные характеристики
  • Ширина508 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья4650 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Лоуран выполнен в современном минималистичном стиле, где каждая деталь продумана для эстетики и удобства. Спинка состоит из вертикальных реек,которые создают ощущение лёгкости и визуальной воздушности, а также обеспечивают хорошую вентиляцию. Эргономичный изгиб сиденья в зоне спины способствует комфортной посадке и поддерживает естественное положение тела.

Тонкие, но устойчивые ножки подчёркивают современный силуэт модели, делая её
визуально лёгкой и элегантной. Универсальный серый цвет позволяет гармонично
вписать стул в любой интерьер. Мягкая подушка из ткани делает посадку
особенно удобной. Материал приятен на ощупь, устойчив к повседневному
использованию и сохраняет аккуратный внешний вид.

Подушка обеспечивает дополнительную мягкость и повышает комфорт даже при длительном сидении.
Сиденье и спинка изготовлены из прочного пластика — износостойкого, лёгкого и
неприхотливого в уходе материала, который устойчив к влаге и механическим
воздействиям. Металлические ножки обеспечивают высокую прочность и
устойчивость конструкции, выдерживая большие нагрузки до 150 кг. На ножках предусмотрены специальные накладки, защищающие напольное покрытие от повреждений и предотвращающие скольжение.

Стул не требует сборки и полностью готов к эксплуатации. Его прочная и продуманная конструкция делает его
удобным решением как для дома, так и для коммерческого использования.
Благодаря современному дизайну и нейтральному цвету стул Лоуран идеально подойдёт для кухни, гостиной, сада, террасы, кафе или ресторана. Это стильное
и функциональное решение для комфортного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Габариты упаковки для логистики570
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

