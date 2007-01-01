Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бенч-система на 4 места на металлокаркасе, опоры 90гр, 2760х670(1370)x755
Бенч-система на 4 места на металлокаркасе, опоры 90гр, 2760х670(1370)x755