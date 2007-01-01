Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло спортивное TopChairs Druid черный
Кресло спортивное TopChairs Druid черный
6 оценок
13 990
Кресло спортивное TopChairs Druid черный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Druid черный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Druid черный - фото 3

Кресло спортивное TopChairs Druid черный

Артикул: CH-080-612
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

