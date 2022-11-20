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Стул Мартин бежевая ткань ножки черные - фото 1Стул Мартин бежевая ткань ножки черные - фото 2Стул Мартин бежевая ткань ножки черные - фото 3Стул Мартин бежевая ткань ножки черные - фото 4Стул Мартин бежевая ткань ножки черные - фото 5

Стул Мартин бежевая ткань ножки черные

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Характеристики товара

Описание

Элегантный цвет дизайнерского кресла MARTIN подчеркивает строгость офиса или изысканность ресторана. Сдержанная форма и мягкие линии также гармоничны в жилых помещениях. В любом случае это кресло сделает ваш интерьер стильным и респектабельным. Оцените по достоинству изящное творение мебельных мастеров! Изделие долгое время не потеряет достойный вид даже при постоянном использовании.

Высота ножек:49 см.

Материал ножек:черный металл;

Материал основания:металл;

Обивка:Бархатная ткань;

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Основные характеристики

  • Ширина59 мм
  • Высота81 мм
  • Глубина64 мм
  • Вес10.6 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

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