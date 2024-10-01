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Стул обеденный Danny, зеленый, с подушкой

Артикул: CH-066-633
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки29.80 кг

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