Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Солар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Солар
73 оценки
4 99013
5 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Солар - фото 1Стул Солар - фото 2Стул Солар - фото 3Стул Солар - фото 4Стул Солар - фото 5Стул Солар - фото 6Стул Солар - фото 7Стул Солар - фото 8Стул Солар - фото 9Стул Солар - фото 10Стул Солар - фото 11Стул Солар - фото 12
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Солар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Солар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Солар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Солар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Солар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Солар производства ChiedoCover
+9Реальное изображение товара 7 Стул Солар производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Солар

Артикул: CH-032-658
73 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Аэр, экокожа Екотекс 3021, ножки металл 32*18 Рал 3020
Фотография товара Стул Аэр, экокожа Екотекс 3021, ножки металл 32*18 Рал 3020 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец
Фотография товара Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В основании стула пространственная рама
Каркас стула металл Модель №1 40*20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Infinity черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Infinity черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Infinity черный

46
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 117 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое

53
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул В-610

51
Фотография товара Стул Радан, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Радан, бежевый

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49020
9 290 ₽

Стул Сафир, гобелен Аррабес, старинный орех

30
Фотография товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

44
  • бежевый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Чили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Чили

54
  • коричневый, черный
  • розовый
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

40
  • черный
  • белый
  • золотой
  • бежевый
Фотография товара Стул Игнис, велюр Монако 07, ножки металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, велюр Монако 07, ножки металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Игнис, велюр Монако 07, ножки металл черный

11
Фотография товара Стул Тилль, велюр, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, велюр, светло-серый

8
В наличии 41 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар

6
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Кёрси, черный/керамика золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кёрси, черный/керамика золотая, произведённого компанией ChiedoCover
83 790

Стол Кёрси, черный/керамика золотая

10
  • белый, черный, золотой, мрамор
  • черный, мрамор
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 даркстоун, белый муар

7
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, мрамор белый, черный муар

14
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
Фотография товара Стол Спэйс 3, черный, дуб крафт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Спэйс 3, черный, дуб крафт серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Стол Спэйс 3, черный, дуб крафт серый

10
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Грант 900+300, дуб самдал, черный муар

13
  • белый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, светло-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, белый муар

13
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, фрост, черный муар

6
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Эскалет капучино, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эскалет капучино, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69039
4 390 ₽Оптовая цена

Кресло Эскалет капучино, пластик

12
  • серый
  • светло-коричневый
  • белый
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стол раздвижной Амор 1000+300, фрост, черный муар

9
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый

Другие товары из раздела стулья для столовой

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс, медь-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Бринтелликс, медь-серый

110
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-шоколад

125
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул КАПРИ 16-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 16-2, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул КАПРИ 16-2

39
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велутто-03 бежевый, старинный орех

62
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый

313
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, терракота от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Ginevra, терракота

30
Фотография товара Стул пластиковый Emi, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Emi, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Emi, голубой

42
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

38
Фотография товара Полукресло Vera, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Vera, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Полукресло Vera, мягкое сидение

5
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 25034
1 890 ₽

Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро

6

Товар в корзине

Стул Солар
Стул Солар
4 990
5 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, мрамор белый, черный муар

6
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 1 шт.
Новинка
Фотография товара Стол Кёрси, черный/керамика золотая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кёрси, черный/керамика золотая, произведённого компанией ChiedoCover
83 790

Стол Кёрси, черный/керамика золотая

10
  • белый, черный, золотой, мрамор
  • черный, мрамор
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 даркстоун, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Стол раздвижной Бетти 1100+300 даркстоун, белый муар

7
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, мрамор белый, черный муар

14
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности