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Кресло Форест, синее

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Характеристики товара

Описание

Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Премьер 19 и каркасом цвета Орех.

Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность. «Форест» - очень удобное и притягательное кресло. Комплект отличается превосходной эргономичностью и простотой сборки, с которой справится даже ребенок.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес7.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань

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